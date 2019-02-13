Дроны и "Панорама 360". В Москве прошла акция "День без турникетов"

Отмечается, что в этом году акцию проведут ещё семь раз: в марте, мае, июле, августе, сентябре, октябре и в декабре.

Первую в 2019 году акцию "День без турникетов" посвятили разработкам будущего. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

С 7 по 9 февраля в рамках акции более пяти тысяч горожан успели побывать на самой высокой смотровой площадке в Европе "Панорама 360", размещённой на 89-м этаже башни "Федерация — Восток" комплекса "Москва-Сити", отведать мороженого на самой высокой в мире фабрике "Чистая линия", побывать в редакции телеканала "Москва 24", а также попробовать себя в роли пилотов дронов.

Отмечается, что в этом году акцию проведут ещё семь раз: в марте, мае, июле, августе, сентябре, октябре и в декабре.

— В первый раз мы проводили #Деньбезтурникетов в 2012 году. С тех пор больше 70 тысяч гостей посетили свыше 120 локаций — это стало новой городской традицией. По многочисленным просьбам станем проводить акции чаще, — отметил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Собянин.