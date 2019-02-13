Назван город России, где выгоднее всего сдавать комнату

Эксперты составили рейтинг городов, где выгоднее всего можно сдавать комнату. Об этом сообщает "Российская газета".

Первое место в списке занял Ульяновск. Средняя стоимость одной комнаты составляет 451,4 тысячи рублей, а арендная ставка — 5214 рублей в месяц. Таким образом, арендодатель может получить доход в размере 13,5% годовых и окупить комнату примерно за семь лет.

С небольшим отставанием на второй строчке расположилась Вологда — владелец комнаты может получать за её аренду доход в размере 13,4% годовых. Третьим в рейтинге стал город Курган (12,9%).

Аналитики также подчеркнули, что покупка и сдача в аренду комнаты, которая в среднем по стране окупается за 10–11 лет, будет более выгодным вложением, чем покупка и сдача квартиры, в среднем окупающаяся за 19 лет.