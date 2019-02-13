На Камчатке объявили штормовое предупреждение

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение.

— У юго-восточного побережья Камчатки, а также на акватории Тихого океана, примыкающей к западным Алеутским островам, и юго-западной части Берингова моря ожидается волнение высотой восемь-десять метров, — указывается в сообщении Камчатского гидрометцентра.

Также сообщается, что под штормовое предупреждение попадают морские подрайоны, которые граничат с побережьями Петропавловска-Камчатского, Усть-Камчатского, Алеутского, Карагинского и Олюторского районов.

При этом отмечается, что шторм несёт угрозу только для судов низкого класса, которые не укрыты в бухтах.

По данным метеорологов, шторм сохранится до конца суток 15 февраля.