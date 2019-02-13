СМИ: Компания из США потребовала через суд $500 млн от Венесуэлы

В иске в качестве ответчиков указаны Венесуэла, нефтяная госкомпания PDVSA, её базирующаяся в Америке "дочка" Citgo Petroleum, а также Rosneft Trading S.A.

Производитель стеклотары Owens-Illinois из США в связи с национализацией его фабрик Правительством Венесуэлы подал иск в суд на полмиллиарда долларов к властям этого государства, а также к ряду компаний. Об этом информирует газета The Wall Street Journal.

По данным издания, иск был подан в федеральный окружной суд штата Делавэр. В документе, поступившем в базу суда 11 февраля, в качестве ответчиков указаны Венесуэла, нефтяная госкомпания PDVSA, её базирующаяся в Америке "дочка" Citgo Petroleum, а также Rosneft Trading S.A. Последняя, как подчёркивается в документе, является "частной российской компанией, осуществляющей деятельность в основном в Женеве, в Швейцарии, и ведущей дела в США".

В исковом заявлении утверждается, что две фабрики в Венесуэле, принадлежащие Owens-Illinois, были национализированы властями этой страны в 2010 году. Согласно документу, ранее в ходе арбитражного разбирательства было решено, что Венесуэла должна выплатить 500 миллионов долларов Owens-Illinois в связи с национализацией фабрик.

Истцы настаивают, что рассчитываться по этим обязательствам должны Citgo Petroleum и PDVSA. В связи с этим они требуют отменить некоторые транзакции по передаче акций Citgo третьим сторонам.

Газета подчёркивает, что ранее не менее трёх компаний, базирующихся в Северной Америке, попытались взыскать через суд с Citgo средства, которые, как они считают, обязаны им выплатить власти Венесуэлы. Как констатирует издание, по мнению аналитиков, Citgo в итоге может перейти под контроль сторон, которым должна выплатить средства Венесуэла.