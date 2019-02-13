Треть месячной нормы осадков. Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 февраля

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Треть месячной нормы осадков. Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 февраля

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Сегодня в Москве и регионе выпадет до десяти миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Днём будет облачная погода и снег, утром — сильный снегопад. Вечером ожидается образование гололедицы. Температура воздуха в столице составит –1...+1 градус, в регионе будет –3...+2 градуса по Цельсию.

Относительная влажность воздуха составит 92–97 процентов, а атмосферное давление вырастет до 747 мм рт. ст.

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