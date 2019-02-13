Государственный долг США установил исторический рекорд

Эта сумма за два года президентства Дональда Трампа увеличилась более чем на два триллиона долларов.

Госдолг США достиг новой рекордной отметки в 22,01 триллиона долларов. Соответствующую информацию распространило в ежедневном отчёте американское Министерство финансов.

Число, приводимое в документе, отражает состояние государственного долга страны на вечер 11 февраля.

Как сообщал в начале года телеканал CNN, проанализировавший данные Министерства финансов, американский госдолг за два года президентства Дональда Трампа увеличился более чем на два триллиона долларов.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023-м.

Текущие долговые проблемы США являются наследием финансово-экономического кризиса 2007–2008 годов. С тех пор Штатам неоднократно приходилось повышать потолок долга. Каждый раз на эту тему разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг Америки вырос более чем на девять триллионов и почти достиг отметки в 20 триллионов долларов. Американские экономисты считают, что к 2026 году эта цифра может вырасти до 30 триллионов. ВВП страны сейчас оценивается примерно в 19 с половиной триллионов долларов.