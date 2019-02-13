Сенат США одобрил кандидатуру, выдвинутую Трампом на пост генпрокурора

Сенат США одобрил кандидатуру Уильяма Барра, выдвинутого президентом страны Дональдом Трампом на пост генпрокурора (главы Министерства юстиции. — Прим. Лайфа). Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что за продолжение выдвижения кандидатуры Барра проголосовали 55 сенаторов, 44 высказались против.

Таким образом, Барр может вступить в должность в ближайший четверг или среду, если сенат перенесёт окончательное голосование на день раньше.

Напомним, что Барр уже руководил Министерством юстиции, когда главой Белого дома был Джордж Буш — старший.