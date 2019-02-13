ЕС и Европарламент согласовали поправки к Газовой директиве Евросоюза

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ЕС и Европарламент согласовали поправки к Газовой директиве Евросоюза

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Фото: © Flickr/Justus Blümer

Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли договорённости по поправкам к Газовой директиве ЕС, которые теперь уйдут на окончательное утверждение, сообщает РИА "Новости".

— Есть предварительное соглашение, оно пойдёт на Coreper (Совет представителей стран Евросоюза в Брюсселе) и в Европарламент на итоговое одобрение, — приводит агентство слова представителя ЕС.

Другой источник в Евросоюзе также рассказал о достижении спустя почти год обсуждений компромисса между Советом ЕС и Европарламентом и о том, что документ будет теперь направлен на окончательное одобрение.

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