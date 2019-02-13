В Москве не согласились с первым местом в рейтинге самых "пробочных" городов

В Москве не согласились с оценкой города как "самого пробочного в мире". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений. Какие сервисы использовались для сбора данных — неизвестно. В связи с этим источник данных нам непонятен. Методика расчёта представлена очень обобщённо, — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Также отмечается, что компания, составлявшая рейтинг, не обращалась за данными к московскому правительству.

Напомним, ранее компания INRIX составила рейтинг городов с самыми большими пробками в 2018 году. Столица России заняла в нём первое место.