В Москве не согласились с первым местом в рейтинге самых "пробочных" городов

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В Москве не согласились с первым местом в рейтинге самых "пробочных" городов

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Москве не согласились с оценкой города как "самого пробочного в мире". Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений. Какие сервисы использовались для сбора данных — неизвестно. В связи с этим источник данных нам непонятен. Методика расчёта представлена очень обобщённо, — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Также отмечается, что компания, составлявшая рейтинг, не обращалась за данными к московскому правительству.

Напомним, ранее компания INRIX составила рейтинг городов с самыми большими пробками в 2018 году. Столица России заняла в нём первое место.

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