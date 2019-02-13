Водитель перевернувшегося в Якутии микроавтобуса мог уснуть за рулём

Водитель микроавтобуса, перевернувшегося в Якутии в ночь на 13 февраля, мог уснуть за рулём. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Предположительно, водитель микроавтобуса уснул за рулём, вследствие чего потерял управление, и машина опрокинулась в кювет, — приводит агентство слова пресс-секретаря регионального управления ГИБДД Анны Жегловой.
Отмечается, что никто из пассажиров не был пристёгнут ремнями безопасности. Ранее сообщалось о шестерых пострадавших, однако, по словам Жегловой, травмы получили два пассажира микроавтобуса: у одного из них закрытый перелом руки, у другого — ушибы и ссадины.
Напомним, в Верхневилюйском районе Якутии перевернулся микроавтобус Toyota Hiace Regius.
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