Российский шорт-трекист Виктор Ан решил возобновить спортивную карьеру. Он хочет поучаствовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корейская газета "Кёнхян синмун".

Я хочу выступать, буду упорно тренироваться, чтобы участвовать в отборочном национальном турнире в августе. Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь её частью Виктор Ан

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что прославленный российский шорт-трекист Виктор Ан решил завершить спортивную карьеру. После этого появлялась информация, что он может стать тренером сборной Китая.