Неспортивное поведение. НХЛ отстранила Малкина на один матч

В игре против "Филадельфии" россиянин ударил клюшкой по лицу австрийского форварда Михаэля Раффля.

Департамент по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировал российского игрока "Питтсбурга" Евгения Малкина за неспортивное поведение. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В третьем периоде матча между "Питтсбургом" и "Филадельфией" Малкин ударил клюшкой по лицу форварда Михаэля Раффля, за что был удалён до конца игры.

По итогам дисциплинарного заседания было принято решение отстранить россиянина от игры на один матч. Также он потеряет около 51 тысячи долларов, которые будут перечислены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.