Медведев предрёк экономике РФ мощную "гравитацию"

По мнению главы российского кабмина, у страны уже выработался иммунитет к воздействиям извне.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что спустя шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация", которая притянет выдающихся учёных и новые идеи со всего мира. Об этом глава кабмина страны написал в авторской колонке для РИА "Новости".

От развитой экономики выигрывает каждый житель государства. И я уверен, что российская экономика спустя шесть лет будет обладать мощной "гравитацией". Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за границы Дмитрий Медведев

По мнению главы российского правительства, у экономики страны уже выработался иммунитет к воздействиям извне, и цель властей РФ — ускорение роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

Медведев уверен, что в этом заключается ключ к национальному успеху.