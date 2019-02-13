Медведев предрёк экономике РФ мощную "гравитацию"

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Медведев предрёк экономике РФ мощную "гравитацию"

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Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

По мнению главы российского кабмина, у страны уже выработался иммунитет к воздействиям извне.

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что спустя шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация", которая притянет выдающихся учёных и новые идеи со всего мира. Об этом глава кабмина страны написал в авторской колонке для РИА "Новости".

От развитой экономики выигрывает каждый житель государства. И я уверен, что российская экономика спустя шесть лет будет обладать мощной "гравитацией". Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за границы

Дмитрий Медведев

По мнению главы российского правительства, у экономики страны уже выработался иммунитет к воздействиям извне, и цель властей РФ — ускорение роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

Медведев уверен, что в этом заключается ключ к национальному успеху.

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