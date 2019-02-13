Москвичи сами выберут имя для эдильбаевского барана

Так как ягнёнок появился незадолго до Дня всех влюблённых, его решили назвать по-особенному.

В социальных сетях ВДНХ выберут имя для эдильбаевского барана, голосование стартует уже сегодня, 13 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Детёныш барана родился на прошлой неделе на "Городской ферме", которая находится на территории "Парка ремёсел".

— Так как ягнёнок появился незадолго до Дня всех влюблённых, ему решили дать особое имя. Его выберут пользователи официальных сообществ ВДНХ в "Фейсбуке", "Инстаграме", "Вконтакте", — говорится в сообщении.

Голосование продлится до 18 февраля.