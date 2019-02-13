В Башкирии фура 2 км тащила легковушку после столкновения — видео с места

В легковом автомобиле вместе с водителем находились шестеро пассажиров, один из которых позже обратился за медицинской помощью.

В Башкирии фура два километра тащила врезавшийся в неё легковой автомобиль с семью людьми в салоне. Об этом сообщает паблик "БашЧП" управления ГИБДД региона.

Как отмечается, инцидент произошёл в Стерлитамакском районе на 125-м километре автодороги Уфа — Оренбург.

— 37-летний житель Хайбуллинского района за рулём "Лады Ларгус", двигаясь в направлении Уфы, совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора грузовик Freightliner. Водитель фуры, не заметив удара, продолжил движение, — говорится в сообщении дорожной полиции.

Грузовик протащил легковушку с водителем и шестью пассажирами порядка двух километров. 45-летняя женщина, находившаяся в момент происшествия в "Ладе", позже обратилась к медикам.

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