Легковушка упала в реку Яузу на востоке Москвы

Читайте также

Легковушка упала в реку Яузу на востоке Москвы

1370

Вид на Костомаровский мост и Николоямскую набережную реки Яуза в Москве. Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

Автомобиль не справился с управлением и вблизи Глебовского моста пробил ограждение.

Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, инцидент произошёл вечером 12 февраля.

По данным ведомства, автомобиль не справился с управлением и вблизи Глебовского моста пробил ограждение.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель машины самостоятельно выбрался из авто. В нём он находился один.

Подобный случай произошёл летом 2018 года. Тогда в результате падения автомобиля такси в реку Яузу пострадало два человека.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×