Легковушка упала в реку Яузу на востоке Москвы

Автомобиль не справился с управлением и вблизи Глебовского моста пробил ограждение.

Легковой автомобиль упал в реку Яузу на востоке Москвы. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, инцидент произошёл вечером 12 февраля.

По данным ведомства, автомобиль не справился с управлением и вблизи Глебовского моста пробил ограждение.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель машины самостоятельно выбрался из авто. В нём он находился один.

Подобный случай произошёл летом 2018 года. Тогда в результате падения автомобиля такси в реку Яузу пострадало два человека.