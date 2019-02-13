На Южных Курилах начался опрос по поводу принадлежности островов

В голосовании могут принять участие только те жители, у кого есть постоянная регистрация на острове.

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прилетели на самый большой остров Южных Курил — Итуруп — для изучения мнения местных жителей о претензиях Японии на территории. Об этом сообщает "Первый канал".

Задача специалистов ВЦИОМ — дать высказать свою точку зрения всем желающим. Для этого на Итурупе сейчас работает несколько десятков социологов.

Принять участие в опросе могут лишь совершеннолетние жители острова, имеющие постоянную регистрацию на нём. Отмечается, что участие никому не навязывается.

Специалисты ВЦИОМ отправились на предприятия Итурупа, а также обходят жилые дома. Местные жители уже высказывают своё мнение по данной проблеме.

— Быть частью Японии мы не хотим. У нас своя самобытность. Курилы — это исконно русская земля, — сказала местная жительница Валерия Вещикова.

Уже завтра социологи полетят дальше. Впереди у них — острова Кунашир и Шикотан, а в планах — попасть в самые труднодоступные места региона, куда добраться можно лишь на снегоходах. Итоги станут известны к началу следующей недели.

Россия и Япония десятилетиями ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой. Основным препятствием является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио считает своими Кунашир, Итуруп, Шикотан, а также группу небольших островов Хабомаи.