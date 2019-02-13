Орешкин заявил, что повышение пенсионного возраста до 2036 года не ожидается

Реформа, по словам главы Министерства экономического развития России, сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался.

Дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу. Об этом свидетельствует прогноз Минэкономразвития и бюджетный прогноз Минфина России, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

По его словам, реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос не поднимался.

— В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено, — сообщил Орешкин в интервью газете "Ведомости".

Он добавил, что население сможет оценить долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста только спустя несколько лет. Орешкин подчёркивает, что без принятия реформы индексация пенсий на 7% с января этого года была бы невозможна.

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях пенсионной системы. Документом установлено увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Делаться это будет поэтапно. Причём право на досрочный выход на пенсию предоставляется при стаже 37 лет у женщин и 42 года — у мужчин.

Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в этом году увеличится до 15 400 рублей, а к 2024-му — до 20 000 рублей в месяц.