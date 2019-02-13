"Откапывали из сугроба". Самолёт выкатился за пределы ВПП в аэропорту Воронежа

По информации пассажиров, рейс изначально переносили, о чём авиакомпания сообщала через СМС.

В воронежском аэропорту пассажирский самолёт авиакомпании Rusline при взлёте выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл утром сегодня, 13 февраля. Об этом Лайфу рассказала одна из пассажирок рейса.

— Он выехал со взлётной полосы в сугроб, его откапывали. Перенесли время вылета на 10:30, сейчас ждём, опаздываем на пересадку, — сообщила Наталья.

По её словам, рейс изначально переносили, о чём авиакомпания сообщала через СМС.

При этом, по данным представителей аэропорта, информация не соответствует действительности.

— Эта информация некорректна. Самолёт никуда не выкатился, но задержан по причине метеоусловий, полоса на данный момент расчищается. Идёт дождь. Оперативно принимаются меры для ликвидации последствий произошедшего. Пассажиры ожидают вылета, — сообщила Лайфу представитель воздушной гавани.

Согласно порталу "Яндекс. Погода", в Воронеже сейчас +1 градус, идёт небольшой снег.