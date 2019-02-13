Для похудения и мотивации. Стало известно, что россияне покупают перед отпуском

Эксперты выяснили, что покупают россияне перед поездкой в отпуск. Результаты исследования опубликованы сервисом OZON.travel.
Выяснилось, что в первую очередь путешественники покупают электронику и чемодан, а каждый пятый турист покупает бытовую технику. Среди покупок есть не только электрические зубные щётки, фены и дорожные утюги, которые могут пригодиться в поездке, многие покупают также напольные весы. Скорее всего, это связано с тем, что путешественники хотят похудеть к пляжному сезону.
Помимо этого, одной из самых частых покупок стал чемодан и чехол к нему. В конце прошлого года и начале текущего россияне часто приобретали чемоданы-спиннеры на четырёх колёсах.
Согласно выводам экспертов, каждый третий россиянин перед отпуском обновляет гаджеты: фитнес-браслеты, спортивные часы, планшеты и фотоаппараты.
15% путешественников покупают литературные новинки. В 2019 году россияне предпочитают книги по самомотивации и саморазвитию, хотя раньше самой популярной была именно художественная литература.
На пятом месте по востребованности собственно товары для отдыха, выбор которых зависит от направления путешествия и сезона.
Как ранее писал Лайф, определён топ-5 направлений России для зимнего отдыха.
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