Для похудения и мотивации. Стало известно, что россияне покупают перед отпуском

Судя по покупкам, путешественники часто задумываются о том, как они будут выглядеть.

Эксперты выяснили, что покупают россияне перед поездкой в отпуск. Результаты исследования опубликованы сервисом OZON.travel.

Выяснилось, что в первую очередь путешественники покупают электронику и чемодан, а каждый пятый турист покупает бытовую технику. Среди покупок есть не только электрические зубные щётки, фены и дорожные утюги, которые могут пригодиться в поездке, многие покупают также напольные весы. Скорее всего, это связано с тем, что путешественники хотят похудеть к пляжному сезону.

Помимо этого, одной из самых частых покупок стал чемодан и чехол к нему. В конце прошлого года и начале текущего россияне часто приобретали чемоданы-спиннеры на четырёх колёсах.

Согласно выводам экспертов, каждый третий россиянин перед отпуском обновляет гаджеты: фитнес-браслеты, спортивные часы, планшеты и фотоаппараты.

15% путешественников покупают литературные новинки. В 2019 году россияне предпочитают книги по самомотивации и саморазвитию, хотя раньше самой популярной была именно художественная литература.

На пятом месте по востребованности собственно товары для отдыха, выбор которых зависит от направления путешествия и сезона.

Как ранее писал Лайф, определён топ-5 направлений России для зимнего отдыха.