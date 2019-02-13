Столичные железнодорожники перешли на усиленный режим работы из-за снегопада

С последствиями разгула стихии в дневное время выйдут бороться более 70 спецмашин.

Московская железная дорога (МЖД) перешла на усиленный режим работы из-за сильного снегопада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Железнодорожники без перерыва продолжают очищать железнодорожное полотно от снежных заносов. Специалисты заблаговременно подготовили снегоуборочную технику. Ожидается, что с последствиями разгула стихии в дневное время выйдут бороться более 70 спецмашин, в помощь которым подключатся около полутора тысяч железнодорожников.

При этом спецтехника работает по специальному графику, чтобы не мешать движению поездов.

Ранее МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге, которые ожидаются в столице сегодня, 13 февраля. На маршруты вышло более 400 единиц городского транспорта, а в аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов. ГИБДД попросила водителей быть внимательнее на дорогах.