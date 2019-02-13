В НАТО заявили, что не будут размещать в Европе системы с ядерным оружием

Замгенсека Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер, комментируя ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила, что организация не намерена размещать на территории стран Европы новые наземные системы с ядерным оружием, даже если действие договора прекратится. Об этом она сообщила в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.

Мы не собираемся размещать новые наземные системы ядерного оружия в Европе Роуз Геттемюллер

При этом заместитель генсека добавила, что нужно обсудить вопрос того, "как НАТО готовится к новым российским ракетам".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация приступит к подготовке оборонных мер после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.