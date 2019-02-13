Всё идёт по плану. В Минтрансе рассказали, когда по мосту в Крыму поедут поезда

Сейчас на полуострове проводится глубокая модернизация существующей ж/д инфраструктуры.

Пассажирские и грузовые поезда поедут по Крымскому мосту, как и планируется, с декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на курирующего железнодорожную отрасль замглавы Минтранса России Владимира Токарева.

По словам Токарева, сейчас на полуострове проводится глубокая модернизация существующей ж/д инфраструктуры.

Напомним, что в мае 2018 года была открыта автомобильная часть моста в Крым. Она соединила материковую часть России с полуостровом. Изначально было запущено движение легковушек, позднее — грузовых автомобилей. Длина моста составляет 19 километров. Открывал его лично президент страны Владимир Путин.