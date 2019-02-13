Мосгорсуд оставил двоюродного брата сенатора Арашукова под арестом

Московский городской суд подтвердил законность ареста генерального директора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова.

— Постановление оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.

Руслан Арашуков является двоюродным братом сенатора Рауфа Арашукова. Он проходит по делу о создании преступного сообщества.

30 января в зале заседаний Совета Федерации был задержан 32-летний сенатор Рауф Арашуков. В верхней палате парламента он представлял Карачаево-Черкесию. Парламентарию вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. Свою вину он не признаёт, а его адвокат и вовсе заявил, что на его клиента оказывается давление, чтобы он признал вину.