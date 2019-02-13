Почти 30 свердловских школ приостановили занятия из-за вспышки пневмонии

С 4 по 10 февраля зарегистрировано 995 случаев заболевания, в связи с чем некоторые были госпитализированы.

В 75 детских садах, почти 30 школах и одном колледже в Свердловской области приостановили занятия из-за вспышки пневмонии. Об этом говорится в пресс-релизе управления Роспотребнадзора по региону.

— Приостановлен образовательный процесс в 75 детских дошкольных учреждениях (закрыто 108 групп), в 28 школах (закрыто 28 классов) и одном ПТУ (закрыта одна группа), — говорится в сообщении.

Как отмечается, с диагнозом "пневмония" с 4 по 10 февраля зарегистрировано 995 случаев. Граждане с тяжёлой формой заболевания были госпитализированы.