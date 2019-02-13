Дамам — цветы, мужчинам — ножи. Какие подарки ищут москвичи на 14 февраля

Любопытно, но в лидерах у мужчин и женщин оказались одни и те же варианты подарков.

Аналитики сервиса "Яндекс.Маркет" рассказали Агентству городских новостей "Москва", что пользуется наибольшим спросом у столичных жителей в преддверии 14 февраля.

Как выяснилось, наибольшим спросом, независимо от половой принадлежности, пользуются подарочные наборы. Мужчины стали искать их активнее на 69%, а женщины — на 73%. Любопытно, но средняя цена лидера рейтинга составила 2 тысячи 241 рубль.

При этом представители сильного пола также активно интересуются цветами, домашней одеждой и футболками, кошельками и парфюмерией.

Женщины же активно ищут бритвы, футболки, майки, полотенца, кошельки, ножи и мультитулы.