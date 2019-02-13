США отправят в Европу бронемашины для "противостояния" России

Американские военные начали модернизацию машин, оснащая их лазерами, беспилотниками, пушками и системами ПРО.

США собираются разместить на территории Европы многофункциональные боевые бронированные машины Stryker, информирует Fox News.

Ожидается, что Stryker оснастят ракетами малой дальности Hellfire и Stinger, противоракетными комплексами Javelin, беспилотными аппаратами Shrike 2 с вертикальными взлётом и посадкой и лазерами мощностью пять киловатт, которые могут уничтожать беспилотники противника.

Телеканал приводит доклад американского исследовательского центра RAND о "враждебных мерах РФ в Европе", на основе которого, вероятно, и было принято решение о размещении бронемашин Stryker.

В докладе сообщается о якобы агрессивных настроениях россиян. Так, приводятся данные 2016 года, когда якобы 82% жителей РФ считали, что национальные интересы страны распространяются за пределы её территории, а в 2012 году, по информации центра, таких было 43%. При этом в своём докладе RAND также говорит о якобы "паранойе" РФ в отношении расширения Североатлантического альянса на восток.

Также в докладе приводятся регионы, на которые якобы распространяются интересы РФ, а в частности страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы. Поэтому, как заявляет телеканал, в этих странах и будут размещаться модернизированные Stryker.