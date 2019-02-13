У берегов Японии нашли лодку с двумя мёртвыми рыбаками из КНДР

Само судно было обнаружено ещё в ноябре, однако оно было распилено и обследовано только сейчас.

У берегов японского острова Хоккайдо обнаружили лодку с двумя мёртвыми рыбаками из КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Судно длиной 13 метров и шириной 3 метра было найдено в начале ноября, однако его распилили и обследовали лишь 11 февраля. Исходя из формы лодки и обнаруженных надписей на корейском, служба береговой охраны сделала вывод, что это северокорейские рыбаки.

В прошлом году у берегов Японии нашли немецкую субмарину U-511, которая пролежала на дне больше 70 лет.