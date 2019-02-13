Совфед запретил приставам блокировать соцвыплаты у должников

Совет Федерации одобрил закон, который исключает возможность взыскания судебными приставами и банками с выплат социального характера.

Нововведение исключит ситуации, когда из-за незнания характера доходов приставами и банками блокировались счета с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от ЧС или, например, пособиями по причине вреда здоровью.

Запрет на исполнительное взыскание с выплат соцхарактера и ранее был в законодательстве, но механизм не отличался совершенством: приставы и банки видели счёт, но не видели, какие именно средства поступают на него.

Закон, одобренный сегодня в верхней палате российского парламента, предусматривает, что теперь каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе, чтобы оно было защищено от взысканий.