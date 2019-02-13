Общение Путина с Лукашенко продлится целый день

На повестке дня перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Совместная работа президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи будет продолжаться в течение всего дня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У двух лидеров запланирован целый ряд совещаний, в том числе в составе расширенной делегации, куда войдут вице-премьер Дмитрий Козак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и другие. Однако большую часть времени, по словам Пескова, президенты будут общаться вдвоём, привлекая к разговору по мере необходимости профильных кураторов.

— Общение планируется фактически на целый день, при этом мы уже анонсировали, что оно не ограничится одним днём. Уже запланировано, что, так или иначе, контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра и даже послезавтра, — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на встрече президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, которая состоится 13 февраля в Сочи, лидеры государств обсудят перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.