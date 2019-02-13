СКР возбудил уголовное дело после нападения на здание Генконсульства на Украине

Нападавшие забросали территорию диппредставительства различными предметами и ёмкостью с трудновыводимыми жидкостями.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой) по факту нападения на здание Генерального консульства РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По данным следствия, 8 февраля группа неустановленных лиц, действующая в целях осложнения международных отношений между Украиной и РФ, совершила нападение на здание Генконсульства Российской Федерации в Харькове. Нападавшие забросали его территорию различными предметами и ёмкостью с трудновыводимыми жидкостями, тем самым нарушив порядок работы российского заграничного учреждения, — говорится в сообщении, размещённом сегодня на сайте ведомства.

В СКР напомнили, что здание консульства пользуется международной защитой в соответствии с нормами права.

Следователи выясняют личности причастных к совершению преступления людей.