В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при поножовщине в школе

Ранее было принято решение усилить меры безопасности в учебных учреждениях страны после инцидента в Столбцах.

Пострадавшие в поножовщине в школе в белорусском городе Столбцы учащиеся переведены из реанимации в хирургическое отделение. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Белоруссии Юлия Бородун агентству БЕЛТА.

— Все параметры постепенно приходят в норму. Мальчиков перевели в хирургическое отделение, — сказала Бородун.

Напомним, 11 февраля ученик ворвался в класс с ножом и убил учительницу и ученика. 15-летний подросток скрылся с места происшествия, но был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОНа. Министерство образования Белоруссии приняло решение усилить меры безопасности в школах страны после инцидента.