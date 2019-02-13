Песков о замечаниях Путина в адрес Минниханова: Юмор — это не признак претензий

Напомним, что на заседании президиума Госсовета в Татарстане президент в шутку пожурил главу республики за невнимательность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Владимир Путин на заседании Госсовета дважды сделал замечания главе Татарстана Рустаму Минниханову. По словам представителя Кремля, юмор ещё не признак претензий, а отношения Путина и Минниханова он назвал очень доверительными.

— Путин действительно ценит то, как ведётся работа в Татарстане, поэтому, скажем так, такое вот отношение действительно по-доброму, с юмором. Это вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства, — заявил Песков журналистам.

Видео: © L!FE

Ранее Лайф сообщал, как на заседании президиума Госсовета в Татарстане президент в шутку пожурил главу республики за невнимательность.