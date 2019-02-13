"Какая-то фобия". В Кремле опровергли заявления Украины о кибератаках из РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления украинской стороны о причастности РФ к кибератакам на ЦИК Украины, отметив, что подобные заявления больше похожи на фобию или манию.

— Нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира, похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера, подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью, а Москва никогда не имела отношения к подобным проявлениям киберпреступности.