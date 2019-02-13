Ударил полицейского. Сына мэра Чебоксар поместили под домашний арест

Сына мэра Чебоксар Алексея Ладыкова Олега поместили под домашний арест на два месяца за сопротивление полиции. Такое решение вынес Калининский районный суд, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
В отношении Ладыкова возбуждено дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что в ночь на 9 февраля полицейские при участии Росгвардии задержали на улице Водопроводной в Чебоксарах лимузин, в котором находились подозреваемые, сбежавшие с места массовой драки.
Уже в отделе полиции один из них ударил по лицу сотрудника патрульной полиции. Как выяснилось позднее, им оказался Олег Ладыков — сын главы администрации Чебоксар.
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