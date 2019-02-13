Главный адвокат Карлоса Гона подал в отставку

Главный адвокат экс-главы Renault Карлоса Гона Мотонари Оцуру подал в отставку. Об этом сообщает Sankei Shimbun.
Вместе с ним покинул свою должность ещё один адвокат Осикубо Масато, который тоже представлял интересы Гона. Что послужило поводом для такого решения, не сообщается.
Новым адвокатом Гона с 14 февраля станет Дзюнъитиро Хиронака.
Ранее Лайф рассказывал, что Карлоса Гона арестовали за махинации, суд многократно продлевал его арест. Оказалось, что после критики в том, что у него большая зарплата — два миллиарда японских иен (около 18 млн долларов) в год, Гон решил официально урезать её в два раза. Однако все те деньги, от которых он отказался, Гон намеревался получить одновременно как выходное пособие, когда покинет свой пост. В январе 2019 года он подал в отставку.
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