"Две минуты ненависти к вашему "Зениту". Эпичное откровение замглавреда "Эха"

К слову, эта история произошла за сутки до первой игры питерской команды против "Фенербахче". И без поддержки Бунтмана сине-бело-голубые этот матч проиграли. Совпадение? Не думаем.

Первый заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Бунтман в прямом эфире программы "Футбольный клуб" устроил каминаут на тему своего отношения к команде из Санкт-Петербурга. Если говорить интеллигентным языком (а не таким, какой звучал в прямом эфире), то симпатии к сине-бело-голубым и первый заместитель радиостанции не испытывает.

Все эпитеты радиоведущего в адрес петербуржцев можно услышать с 51:55 записи программы. Именно в этот момент Сергей Бунтман, судя по всему, теряет моральное равновесие и перестаёт выбирать слова.

Заметно, что от его риторики становится некомфортно соведущему Василию Уткину. Комментатор несколько раз обозначил, что не разделяет позицию Бунтмана. Но особую пикантность этому выступлению придаёт тот факт, что Бунтман употребляет выражение "газпромовская команда" с негативной оценкой, хотя радиостанция "Эхо Москвы", в эфире которой он и излил душу, является медиаактивом газового монополиста.

К слову, эта история произошла за сутки до первой игры "Зенита" против турецкого "Фенербахче". И без поддержки Сергея Бунтмана петербуржцы этот матч проиграли. Совпадение? Не думаем.