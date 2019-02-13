Песков прокомментировал сообщения СМИ о главе Тамбовской области

Кремль не инициирует судебные процессы, это является прерогативой самих истцов, ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов про публикацию о губернаторе Тамбовской области Александре Никитине и деле о клевете.

То, что в администрации президента кураторы региона по внутренней политике могут быть осведомлены, — однозначно. Но то, что они являются инициаторами, — такого быть не может, это прерогатива самих лиц, занимающихся этим делом Дмитрий Песков

Ранее телеканал "Дождь" опубликовал запись разговора "человека с голосом, похожим на голос Никитина". В ходе беседы этот мужчина попросил своего собеседника "согласовать" передачу в суд дела о клевете на него, ссылаясь на "контроль" со стороны Кремля.