Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о въезде и транзите иностранцев

Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение с Белоруссией о безвизовом въезде и транзите иностранных граждан, следующих на крупные спортивные мероприятия в 2018−2019 годах.
Иностранные граждане, которые следуют на спортивные события в одну из сторон, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться на территории другой стороны. При этом им понадобится лишь документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий их пребывание на спортивном мероприятии.
Пропуск лиц, транспортных средств, товаров и животных, согласно документу, производится через открытые пункты пропуска.
Напомним, 29 мая 2018 года Россия и Белоруссия подписали Договор о безвизом въезде и транзите иностранных граждан на территорию двух стран в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом соглашение распространяется и на II Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
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