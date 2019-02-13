"Глубоко тревожит ситуация". Папа Франциск ответил на письмо Мадуро

Папа римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как отмечает миланская газета Corriere della Sera, послание было направлено 7 февраля.
В нём понтифик использовал обращение "глубокоуважаемый господин Мадуро", но не "президент Мадуро". По информации газеты, письмо составлено в осторожных тонах. Как отмечается, это сделано для того, чтобы папа римский занял промежуточную позицию по венесуэльскому кризису.
В своём послании он отметил, что его "глубоко тревожит сложившаяся ситуация" и "беспокоят страдания славного венесуэльского народа, которым, похоже, нет конца". Понтифик также отметил, что давно выступает за диалог по разрешению кризиса.
О том, что Мадуро обратился к папе римскому стало известно 4 февраля. Венесуэльский лидер, в частности, попросил его помочь в "облегчении диалога" в Венесуэле.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента. В свою очередь действующий глава государства — Николас Мадуро — обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
Кремль считает легитимным президентом страны Николаса Мадуро, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.
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