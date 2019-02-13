"Глубоко тревожит ситуация". Папа Франциск ответил на письмо Мадуро

Послание понтифика было составлено в осторожных тонах. Согласно некоторым данным, это сделано для того, чтобы позиция папы по венесуэльскому кризису был промежуточной.

Папа римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как отмечает миланская газета Corriere della Sera, послание было направлено 7 февраля.

В нём понтифик использовал обращение "глубокоуважаемый господин Мадуро", но не "президент Мадуро". По информации газеты, письмо составлено в осторожных тонах. Как отмечается, это сделано для того, чтобы папа римский занял промежуточную позицию по венесуэльскому кризису.

В своём послании он отметил, что его "глубоко тревожит сложившаяся ситуация" и "беспокоят страдания славного венесуэльского народа, которым, похоже, нет конца". Понтифик также отметил, что давно выступает за диалог по разрешению кризиса.

О том, что Мадуро обратился к папе римскому стало известно 4 февраля. Венесуэльский лидер, в частности, попросил его помочь в "облегчении диалога" в Венесуэле.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента. В свою очередь действующий глава государства — Николас Мадуро — обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Кремль считает легитимным президентом страны Николаса Мадуро, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.