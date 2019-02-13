В НАТО рассказали, когда Македония вступит в альянс

Ратификация Протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО займёт около года. Об этом сообщил журналистам представитель альянса.
— Ожидаем полноценного членства следующей весной, — сказал он.
По его словам, никаких сложностей со вступлением Северной Македонии в НАТО возникнуть не должно.
Напомним, 6 февраля послы 29 государств Североатлантического альянса и Македонии подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Протокол о вступлении этого государства в организацию. Ради вступления Македонии пришлось сменить название.
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