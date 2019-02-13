В России не будут закреплять особый статус криптовалют

На сегодняшний день криптовалюта соответствует предусмотренному в гражданском законодательстве понятию иного имущества.

В России не будут устанавливать специальное правовое регулирование криптовалют, так как в этом нет необходимости. Об этом заявил глава Минюста Александр Коновалов во время правительственного часа в Совете Федерации.

— Рассматривали предложение установить специальное правовое регулирование криптовалюты как особого вида объекта гражданских прав и пришли к выводу, что сейчас это вряд ли целесообразно, — заявил Коновалов.

На сегодняшний день криптовалюта полностью соответствует предусмотренному в гражданском законодательстве понятию иного имущества, при этом законом не допускается её использование в качестве средства платежа.