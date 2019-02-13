Во ФСИН рассказали, когда было снято новое видео о жизни Цеповяза в колонии

Новое видео о "красивой жизни" в колонии осуждённого члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видеоролики — к 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Амурской области.

Напомним, что ранее автор видеороликов о жизни Цеповяза опубликовал очередное видео про "угодья с отдельной калиткой", пасекой, огородом и беседкой в колонии строгого режима в Амурской области. Данный ролик, вероятно, является продолжением видео, которое автор Сергей Перин выкладывал в январе.

— Сообщаем, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии и видео, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ попали снимки, на которых Цеповяз явно не бедствует: ест крабов, шашлык, а также пользуется мобильным телефоном.

Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, убившей 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он получил 20 лет лишения свободы.