Россиянам напомнили, что деньги за подарочные сертификаты можно вернуть

Приобретение подарочной карты является внесением аванса в счёт будущей покупки, который не может быть удержан продавцом.

Россияне имеют право на возврат денежных средств за ранее приобретённый подарочный сертификат, о чём свидетельствуют неоднократные решения судов по данному вопросу. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что зачастую магазины и юридические лица устанавливали условия, которые ущемляют права покупателей и ограничивают их возможность вернуть денежные средства.

— Правомерность данной позиции управления и права потребителя на возврат денежных средств за ранее приобретенный подарочный сертификат (карту) подкреплены решениями судов различных инстанций от Арбитражного суда Москвы до Верховного суда Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Приобретение подарочной карты является внесением аванса в счёт будущей покупки, который не может быть удержан продавцом.