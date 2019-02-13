В Минюсте предложили обязать родителей содержать детей-студентов

Также в ведомстве планируют уточнить причины, которые позволят несовершеннолетним вступать в брак.

В Министерстве юстиции РФ предложили обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей во время их обучения в вузах на очной форме и установить минимальный размер алиментов.

Как заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, необходимо выработать и реализовать различные предложения в сфере семейного законодательства, законодательства о детстве и отсутствии родительского попечения.

По мнению Коновалова, также нужно изменить брачный возраст и уточнить основания, которые позволят вступать в брак несовершеннолетним.