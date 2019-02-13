В Минюсте предложили обязать родителей содержать детей-студентов

В Министерстве юстиции РФ предложили обязать родителей содержать своих несовершеннолетних детей во время их обучения в вузах на очной форме и установить минимальный размер алиментов.
Как заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, необходимо выработать и реализовать различные предложения в сфере семейного законодательства, законодательства о детстве и отсутствии родительского попечения.
По мнению Коновалова, также нужно изменить брачный возраст и уточнить основания, которые позволят вступать в брак несовершеннолетним.
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