Влюблённых москвичей пообещали бесплатно отвезти в загс 14 февраля

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Влюблённых москвичей пообещали бесплатно отвезти в загс 14 февраля

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Фото: © РИА Новости/Алексей Ефимов

Столичный перевозчик надеется, что эта акция поможет скрасить важный для молодожёнов день.

Сервис такси "Ситимобил" предложил жителям Москвы бесплатно доехать на свадебную церемонию в загс в День всех влюблённых. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе агрегатора.

Бесплатное такси можно будет вызвать через приложение, указав специальный промокод.

— Пусть жених с невестой наслаждаются этим днём и не забивают свои головы организационными мелочами. У них много других поводов для приятных размышлений, — отметили в компании.

В День всех влюблённых в этом году планируют заключить брак почти 300 пар.

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