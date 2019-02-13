Влюблённых москвичей пообещали бесплатно отвезти в загс 14 февраля

Столичный перевозчик надеется, что эта акция поможет скрасить важный для молодожёнов день.

Сервис такси "Ситимобил" предложил жителям Москвы бесплатно доехать на свадебную церемонию в загс в День всех влюблённых. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе агрегатора.

Бесплатное такси можно будет вызвать через приложение, указав специальный промокод.

— Пусть жених с невестой наслаждаются этим днём и не забивают свои головы организационными мелочами. У них много других поводов для приятных размышлений, — отметили в компании.

В День всех влюблённых в этом году планируют заключить брак почти 300 пар.