Оговорка по Фрейду. Небензя ответил немецкому коллеге по поводу "взятого" Минска

Российский дипломат подчеркнул, что в Белоруссии живут наши "друзья, братья и союзники", поэтому у России вообще нет планов кого-то "брать" или "куда-то вторгаться".

Постпред России при ООН Василий Небензя парировал своему немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, заявившему, что российские солдаты "были вовлечены в оккупацию Минска". Российский дипломат пошутил, что немец Хойсген допустил "оговорку по Фрейду".

— Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году "взяла Минск". Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск, — приводит слова Небензи РИА "Новости".

Он добавил, что в Белоруссии живут наши "друзья, братья и союзники", поэтому у России вообще нет планов кого-то "брать" или "куда-то вторгаться".

Ранее российский постпред при ООН также прокомментировал тематику новых санкционных угроз со стороны Запада. Он отметил, что поскольку в Москве настолько часто слышат о "новых" санкциях США, то просто не придают им значения.

Напомним, что заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн рассказал, при каких условиях Вашингтон готов снять санкции с Москвы. Речь снова идёт о минских договорённостях.