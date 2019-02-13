Глава "Русагро" подтвердил факт налоговых проверок на одном из предприятий

Глава "Русагро" Максим Басов подтвердил факт проведения налоговых проверок на одном из предприятий компании. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства "Интерфакс", проверки проводятся сразу в нескольких крупных агрохолдингах. Возможными причинами проверки могло стать уклонение от уплаты налогов, незаконное возмещение НДС и нарушения договорённостей, достигнутых при подписании хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.
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