Глава "Русагро" подтвердил факт налоговых проверок на одном из предприятий

Читайте также

Глава "Русагро" подтвердил факт налоговых проверок на одном из предприятий

915

Максим Басов. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава "Русагро" Максим Басов подтвердил факт проведения налоговых проверок на одном из предприятий компании. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства "Интерфакс", проверки проводятся сразу в нескольких крупных агрохолдингах. Возможными причинами проверки могло стать уклонение от уплаты налогов, незаконное возмещение НДС и нарушения договорённостей, достигнутых при подписании хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×