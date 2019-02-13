"Пускай потявкает". Боярский пригрозил замглавреда "Эха" после слов о "Зените"

Народный артист РСФСР и преданный болельщик сине-бело-голубых считает, что Сергею Бунтману больше никогда не стоит приезжать в Петербург.

Главный д'Артаньян российского кино Михаил Боярский прокомментировал резкие высказывания замглавреда радиостанции "Эхо Москвы" в адрес футбольного клуба "Зенит". По словам актёра, который считается одним из самых преданных фанатов сине-бело-голубых, карьера Сергея Бунтмана, судя по всему, уже закончена, поэтому забивать контрольный мяч в его ворота смысла нет.

— "Зенит" защищать не нужно от ведущего, не тронь *овно, оно и пахнуть не будет, — рассуждает Боярский в беседе с Лайфом. — Но это даром ему не пройдёт. Думаю, его карьера закончилась, ведь "Газпром" имеет отношение и к "Эху". И уж, не дай Бог, ему приехать в Петербург, не думаю, что здесь кто-то обрадуется его приезду.

Артист подчеркнул, что такие высказывания в адрес "Зенита", да ещё и в связи с упоминанием "Газпрома", выдают в Бунтмане человека с невысоким интеллектом.

Пусть потявкает, что ж теперь. На больных не обижаются добавил Боярский.

Актёр рассказал, что по-прежнему остаётся верным фанатом клуба и рассчитывает посетить игру "Зенита" 21 февраля в Северной столице.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Сергей Бунтман в прямом эфире программы "Футбольный клуб" устроил каминг-аут на тему своего отношения к команде из Петербурга. При этом употребил выражение "газпромовская команда" с негативной оценкой, хотя радиостанция "Эхо Москвы", в эфире которой он и излил душу, является медиаактивом газового монополиста.