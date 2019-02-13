Лавров и Помпео не затрагивали тему ДРСМД в ходе разговора

Глава российского дипведомства отметил, что Москва будет готова вести диалог по этой теме после того, как "созреют" западные коллеги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его разговора с госсекретарём США Майком Помпео накануне тема Договора о РСМД не поднималась.

— Да, тема ДРСМД в разговоре с Майком Помпео не упоминалась. Мы сделали сообщение, в котором перечислили вопросы, обсуждённые нами по телефону, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лесото Лесего Макготи.

Он отметил, что все заявления по теме ДРСМД сделал несколько дней назад президент России Владимир Путин, который напомнил об инициативах, остающихся без ответа Запада и его союзников.

— Когда наши коллеги созреют, мы будем готовы на эти темы вести профессиональный, конкретный, неполитизированный разговор. Майк Помпео вчера эту тему не затронул — значит, пока американцы не созрели, — добавил Лавров.

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин ответил, что Кремль зеркально ответит на действия США.